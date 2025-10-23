В Казани футбольный судья избил пешехода на «зебре» и уехал

В Казани футбольный рефери Игорь Захаров совершил нападение на мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел, когда арбитр, обслуживающий матчи ФНЛ и Кубка России, проезжал перекресток улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре города и не уступил дорогу мужчине, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что инцидент произошел еще 8 октября, но видео с камер наблюдения попало в Сеть только сейчас.

Пешеход переходил дорогу, и Захаров, управляя своим BMW X6, слегка задел его бампером. После этого арбитр начал словесно оскорблять пешехода. На опубликованных кадрах видно, что после этого он вышел из машины и нанес несколько ударов мужчине по лицу, прежде чем скрыться с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию с заявлением и прошел медицинское обследование.

Выяснилось, что за последние три года Захаров накопил значительное количество штрафов за нарушение ПДД — около 1600. На текущий момент он имеет 13 неоплаченных штрафов на общую сумму 15 тысяч рублей, которые были выписаны ему в последние 10 дней.

Также у Захарова были зафиксированы долги перед налоговой службой в размере около 430 тысяч рублей. Последний матч, в котором он выступал в качестве судьи, состоялся 12 октября в Волгограде.

