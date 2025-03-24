В Кашире спасли рыбака, провалившегося под лед

Операцию по спасению рыбака провели Александр Бобровский и Александр Терехин. На судне на воздушной подушке они выдвинулись в Ступинский затон, практически вплотную подошли на плавсредстве к тонущему и вытянули его из воды. Мокрую одежду сняли с рыбака, закутали его в свои куртки. На берегу передали пострадавшего ступинским коллегам.

Спасатели предупреждают об опасности рыхлого льда, который сейчас сохраняется в затонах в районе Лидов и Ступина. Его толщина, хотя и более 10 см, однако пористый лед не выдерживает веса человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.