В Кашире перед судом предстанет мужчина по делу об убийстве девочки в 1997 году

В Кашире завершено расследование уголовного дела об убийстве 8-летней девочки, совершенном почти 30 лет назад. Обвиняемый — 64-летний местный житель, отчим погибшей, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Каширская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве малолетней, совершенном в 1997 году. По версии следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, в квартире на улице Коммуны в ходе конфликта с 8-летней падчерицей толкнул ее с силой. Девочка получила травму головы и скончалась на месте.

После этого мужчина поместил тело ребенка в сумку, вывез и захоронил в подвале одного из жилых домов Каширы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры была установлена причастность отчима к преступлению.

В ходе поисковых работ обнаружены останки девочки, а также цепочка и детская игрушка, которые опознала мать погибшей. Уголовное дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.