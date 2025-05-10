В Калужской области проверяют случай осквернения символа воинской славы

В Обнинске Калужской области расследуют дело по факту осквернения символа воинской славы России, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, группа несовершеннолетних намеренно повредила Георгиевскую ленту, установленную на фасаде жилого дома в рамках празднования 80-летия Победы.

«Личности всех участников инцидента установлены, — сообщили в правоохранительных органах. — В настоящее время с подростками и их законными представителями проводятся необходимые процессуальные действия». Следователи изучают обстоятельства произошедшего для дачи юридической оценки по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы).

Если вина подростков будет доказана, их родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Самому старшему из участников инцидента грозит до трёх лет лишения свободы, если ему уже исполнилось 16 лет.