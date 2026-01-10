В Калуге женщина убила мужчину молотком и спрятала тело в курятнике
Фото - © Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори
В Калуге следователи задержали женщину, которая убила молотком своего 44-летнего знакомого и спрятала тело в курятнике, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калужской области.
Установлено, что 31 декабря между женщиной и ее знакомым произошел конфликт, в ходе которого она нанесла своему оппоненту 3 удара молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина спрятала тело в курятнике, где оно и было обнаружено в начале января 2026 года.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователям совместно с сотрудниками полиции удалось установить личность и задержать подозреваемую. Ранее судимая женщина скрывалась у знакомых в Калуге.
Следователи предъявили фигурантке обвинение в убийстве. На допросе обвиняемая полностью признала вину. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.