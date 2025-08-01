В Калязинском районе Тверской области произошел инцидент на воде
Четыре человека пострадали при столкновении лодки с баржей на Волге
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В акватории реки Волга у населенного пункта Старосёлка Калязинского муниципального округа зафиксировано столкновение маломерного судна с баржей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.
В результате происшествия пострадали четыре взрослых человека.
Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Четвертый человек отказался от госпитализации.
Обстоятельства инцидента выясняются. Спасатели и правоохранительные органы работают на месте происшествия.