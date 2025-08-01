В Калязинском районе Тверской области произошел инцидент на воде

Четыре человека пострадали при столкновении лодки с баржей на Волге

В акватории реки Волга у населенного пункта Старосёлка Калязинского муниципального округа зафиксировано столкновение маломерного судна с баржей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

В результате происшествия пострадали четыре взрослых человека.

Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Четвертый человек отказался от госпитализации.

Обстоятельства инцидента выясняются. Спасатели и правоохранительные органы работают на месте происшествия.