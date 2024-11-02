В Калининграде в шестой раз расстреляли трамвай с людьми

сегодня в 16:19

В Калининграде совершен очередной расстрел трамвая и автобуса, их атаковали из пневматического оружия. Это уже шестой случай за год, сообщила пресс-служба местной администрации.

Обстрел транспортных средств произошел вечером 1 ноября. Автобус атаковали на Нарвской, а трамвай — на Ленинском проспекте.

В сумме за год в Калининграде дважды обстреливали автобусы и четыре раза — трамваи. Во все разы в транспортах ехали горожане.

«Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло „Корсара“ стоит 234 тысячи рублей», — сообщили власти.

Администрация просит очевидцев произошедшего связаться с полицией и помочь найти стрелков.