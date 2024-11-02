В Калининграде в шестой раз расстреляли трамвай с людьми
Новый расстрел трамвая произошел в Калининграде
В Калининграде совершен очередной расстрел трамвая и автобуса, их атаковали из пневматического оружия. Это уже шестой случай за год, сообщила пресс-служба местной администрации.
Обстрел транспортных средств произошел вечером 1 ноября. Автобус атаковали на Нарвской, а трамвай — на Ленинском проспекте.
В сумме за год в Калининграде дважды обстреливали автобусы и четыре раза — трамваи. Во все разы в транспортах ехали горожане.
«Плюс это еще и материальный ущерб, одно только водительское стекло „Корсара“ стоит 234 тысячи рублей», — сообщили власти.
Администрация просит очевидцев произошедшего связаться с полицией и помочь найти стрелков.