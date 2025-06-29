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В Калининграде в перестрелке с силовиками погиб покинувший часть военный

Сбежавший из части 31-летний военный Игорь Ф. умер в перестрелке с сотрудниками полиции в Калининграде. Он покинул место дислокации еще в феврале, а в розыск был объявлен 15 числа, сообщает Baza .

4 июня Игоря Ф. обнаружили в Калининграде. По данным силовиков, военный мог быть причастен к совершению преступления — разбойного нападения.

Через несколько суток правоохранители знали, где находится мужчина. Утром 6 июня три полицейских осуществили попытку задержать Игоря Ф. в Центральном районе Калининграда рядом с СНТ «Лето».

Беглец начал отстреливаться с использованием травматического пистолета. Правоохранители дали отпор. Они выстрелили в мужчину 15 раз из огнестрельного оружия.

Игорь Ф. был трижды ранен в грудь и живот. Врачи пытались его спасти, но мужчина погиб, находясь в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

По информации Baza, Игорь Ф. был много раз осужден за разные преступления. Среди них было и разбойное нападение.