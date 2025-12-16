В Калифорнии акула приняла серфера за морского котика и напала на него

На побережье Калифорнии акула напала на серфера, спутав его с морским котиком

На побережье Калифорнии в США акула атаковала серфера. Хищник, вероятно, принял человека с доской за морское животное, например, тюленя или морского котика, сообщает «Царьград» со ссылкой на The San Francisco Standard.

Серфер находился примерно в 270 метрах от береговой линии. Акула сначала повредила доску, а затем укусила мужчину за руку. Пострадавший сумел быстро доплыть до берега.

Добравшись до суши, он получил неотложную медицинскую помощь. От госпитализации серфер отказался, так как рана оказалась неглубокой.

Точный вид акулы, совершившей нападение, остается неустановленным. Вероятность атаки белой акулы крайне мала, поскольку в данный период времени они не встречаются в водах у побережья Калифорнии. К тому же столкновения с белыми акулами зачастую приводят к более серьезным травмам, нередко — к ампутации конечностей.

Эксперты полагают, что акула могла принять серфера за тюленя или морского котика, что и спровоцировало нападение.

