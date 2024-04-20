В кадетском корпусе в Москве произошло массовое отравление

Массовое отравление произошло в кадетском корпусе столичной школы № 1566. У детей рвота, температура и боли в животе, сообщает Mash .

По словам родителей, школьников тошнит со вчерашнего вечера. Дети вернулись со школы, а вечером у них пропал аппетит, повысилась температура, а также началась рвота и боли в животе. При этом температура не сбивается.

Пользователи родительских чатов самостоятельно диагностировали у детей отравление или кишечную инфекцию после завтраков и обедов в учебном заведении. Некоторые родители сдали с детьми анализы и ждут результатов.

В день отравления на завтрак школьники ели сырники со сгущенкой и вареньем, а также пили чай. На обед детям давали суп, макароны и компот.

Обеспокоенные родители 2, 4 и 6 классов вызывают врачей детям и обрывают телефоны Роспотребнадзора и прокуратуры. При этом, по их словам, классный руководитель никак не отреагировал на случившееся.

Ранее в Казани четверо подростков отравились наркотиками, которые нашли в заброшенном здании. Один из них скончался от предполагаемой передозировки.