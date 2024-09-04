В Южной Корее завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений
Анонимный южнокорейский чиновник заявил, что в Северной Корее в августе были казнены от 20 до 30 сотрудников из пострадавшего от наводнения района, сообщает РБК.
Как пишет TV Chosun со ссылкой на чиновника, причиной массовой казни стала неспособность специалистов предотвратить ущерб, который был нанесен наводнениями.
Yonhap передает, что южнокорейская Национальная разведслужба внимательно следит за сложившейся у соседей ситуацией. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее говорил, что строго накажет чиновников, которые серьезно пренебрегли обязанностями, а поэтому несут ответственность за жертвы.
На северо-западе Северной Кореи наводнения из-за проливных дождей начались в конце июля. Пострадали свыше 4,1 тыс. домов и большая часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ проводили печальную статистику: из-за наводнений в КНДР погибли до 1,5 тыс. человек. Ким Чен Ын назвал эти данные клеветой.