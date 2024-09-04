В Южной Корее завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений

Анонимный южнокорейский чиновник заявил, что в Северной Корее в августе были казнены от 20 до 30 сотрудников из пострадавшего от наводнения района, сообщает РБК .

Как пишет TV Chosun со ссылкой на чиновника, причиной массовой казни стала неспособность специалистов предотвратить ущерб, который был нанесен наводнениями.

Yonhap передает, что южнокорейская Национальная разведслужба внимательно следит за сложившейся у соседей ситуацией. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее говорил, что строго накажет чиновников, которые серьезно пренебрегли обязанностями, а поэтому несут ответственность за жертвы.

На северо-западе Северной Кореи наводнения из-за проливных дождей начались в конце июля. Пострадали свыше 4,1 тыс. домов и большая часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ проводили печальную статистику: из-за наводнений в КНДР погибли до 1,5 тыс. человек. Ким Чен Ын назвал эти данные клеветой.