В Южной Каролине погиб топ-менеджер Bloomberg с семьей

сегодня в 06:12

В престижном районе города Грир (Южная Каролина) обнаружены тела Ричарда Самарелы — одного из руководителей финансового гиганта Bloomberg LP — его супруги и малолетней дочери, пишет RT .

Местные власти воздерживаются от комментариев о возможных причинах трагедии, оставив вопрос о природе инцидента открытым, сообщает New York Post.

Коллеги Самарела в Bloomberg LP выразили глубокие соболезнования, характеризуя погибшего как «блестящего профессионала и образцового семьянина». Инсайдеры медиарынка отмечают, что эта трагедия потрясла финансовое сообщество США, учитывая высокий статус погибшего в одной из самых влиятельных деловых корпораций мира.

Особое внимание вызывает место происшествия — Грир входит в число самых безопасных городов Южной Каролины с рекордно низким уровнем преступности. Этот факт заставляет экспертов рассматривать версию семейного несчастного случая.