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В Ярославской области вихрь оторвал от земли теплицу вместе с дачницей

В Ярославской области мощнейший порыв ветра оторвал от земли теплицу, в которой в тот момент находилась дачница, сообщает Telegram-канал 112 .

Разгул стихии произошел в поселке Приволжский. Очевидцами инцидента стали дети, занимавшиеся на спортплощадке. Они успели заснять происходящее на видео.

«Там тетя улетела!» — кричит один из ребят.

Вихрь зашвырнул теплицу в огород к соседям. Дачница получила ушибы, но в больницу она не поехала.

Ранее в начале мая сильный ураган пришел в Воронеж, Белгород и Тульскую область. В нескольких районах Воронежа повалило деревья и оборвало кабели, также мощные порывы ветра с песком накрыли трассу М-4 «Дон».