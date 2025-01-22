В Японии нашли останки российского моряка, который 7 лет назад пропал в Китае
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В японской части Охотского моря были найдены останки погибшего мужчины, сообщает SHOT.
Эксперты установили личность погибшего. Им оказался 51-летний россиянин, электромеханик из Холмска Сахалинской области Андрей Фролов.
Последний раз мужчину видели в ноябре 2017 года. Он выходил в море из порта Вэйхай в КНР на рыболовном судне FIT, где трудился электромехаником. При этом в пункт назначения моряк не прибыл. Его считали пропавшим без вести.
Сейчас в причинах смерти Фролова будут разобраться полицейские.