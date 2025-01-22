В Японии нашли останки российского моряка, который 7 лет назад пропал в Китае

Эксперты установили личность погибшего. Им оказался 51-летний россиянин, электромеханик из Холмска Сахалинской области Андрей Фролов.

Последний раз мужчину видели в ноябре 2017 года. Он выходил в море из порта Вэйхай в КНР на рыболовном судне FIT, где трудился электромехаником. При этом в пункт назначения моряк не прибыл. Его считали пропавшим без вести.

Сейчас в причинах смерти Фролова будут разобраться полицейские.