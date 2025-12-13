сегодня в 11:49

В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

В городе Нерюнгри 13 школьников получили легкие химические ожоги глаз во время занятий в бассейне футбольной спортивной школы. Теперь в учреждении проходит проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) .

Руководитель прокуратуры Якутии Сергей Дябкин распорядился начать расследование. Проверяющие выясняют, соблюдались ли в бассейне санитарные нормы и правила.

Пострадавших детей уже осмотрели врачи Нерюнгринской центральной больницы. Медики назначили им амбулаторное лечение — ребята будут проходить его дома.

В настоящее время прокуратура взяла под контроль результаты проверки инцидента. Бассейн временно закрыт для посещения.

Прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев лично выехал на место происшествия. Следственный отдел Следственного комитета России по Якутии в Нерюнгри начал проверку обстоятельств происшествия согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса.

