В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
Фото - © Прокуратура Республики Саха (Якутия)
В городе Нерюнгри 13 школьников получили легкие химические ожоги глаз во время занятий в бассейне футбольной спортивной школы. Теперь в учреждении проходит проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Руководитель прокуратуры Якутии Сергей Дябкин распорядился начать расследование. Проверяющие выясняют, соблюдались ли в бассейне санитарные нормы и правила.
Пострадавших детей уже осмотрели врачи Нерюнгринской центральной больницы. Медики назначили им амбулаторное лечение — ребята будут проходить его дома.
В настоящее время прокуратура взяла под контроль результаты проверки инцидента. Бассейн временно закрыт для посещения.
Прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев лично выехал на место происшествия. Следственный отдел Следственного комитета России по Якутии в Нерюнгри начал проверку обстоятельств происшествия согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.