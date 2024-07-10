В Ивантеевке школьница выпала из окна, пытаясь напугать маму

Восьмиклассница выпала из окна в Центральном проезде в Ивантеевке во время семейной ссоры, она пыталась напугать маму, но не удержалась, сообщает SHOT .

Женщина отругала 15-летнюю дочь за длительное сидение в телефоне и отсутствие помощи по дому. У девочки отобрали смартфон. Подросток разозлилась и убежала в комнату с угрозами суицида. Она вскочила на подоконник, но не удержалась на нем и рухнула вниз с третьего этажа.

Мать сразу вызвала скорую помощь. Пострадавшую школьницу экстренно доставили в больницу. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей таза, закрытый перелом левой руки, а еще множество ушибов.

Девушка рассказала, что не планировала причинять себе вред, а только хотела поманипулировать мамой.

Теперь по данному факту полицейские проводят проверку.