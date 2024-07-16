Десантника-участника СВО жестоко убили в Ивановской области
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В Заволжском районе Ивановской области жестоко убили участника СВО, который был комиссован по ранению, сообщает Кинешемец.RU.
Преступление произошло 14 июля вечером в селе Заречный. Убитый был десантником, он участвовал в специальной военной операции. Мужчину ранее комиссовали по ранению.
Ветерана спецоперации ранили в шею, из-за чего мужчина умер. Это говорит о жестокости совершенного убийства.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.