В Истре вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик

Истринский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Артема Крищенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что днем 31 марта 2025 года водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь на 47 км автодороги М-9 «Балтия», при движении в третьей полосе справа, совершил наезд на стоящую из-за поломки машину «Хендай Портер», в итоге чего оба автомобиля перевернулись.

В результате ДТП пассажир грузового автомобиля «ГАЗель» — 6-летний мальчик погиб на месте аварии.

Суд приговорил Крищенко к 2 годам принудительных работ, с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Истринской городской прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.