В Иркутской области школьник на байке насмерть сбил девушку

В Иркутской области подросток на байке насмерть сбил девушку. Как выяснилось, мотоцикл ему купили родители, потому что такие есть у всех его друзей, сообщает Инфо24 .

По информации, предоставленной прокуратурой Иркутской области, в поселке ж/д станции Шуба 13-летний школьник, управляя мотоциклом марки Racer, совершил наезд на двух 16-летних девушек. Одна из них скончалась на месте происшествия в результате полученных травм, другая была доставлена в больницу Тулуна. Сообщается, что у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.

По словам юного водителя, мотоцикл появился у него около трех недель назад, и отец обучал его навыкам вождения. Мать подростка призналась, что они изначально не планировали приобретать мотоцикл, однако поддались на уговоры сына, аргументировавшего это наличием мотоциклов у всех его друзей.

В настоящее время прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.