В Иркутске задержали помощников телефонных мошенников

сегодня в 06:12

Силовики задержали четверых жителей Иркутска по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На молодых людей через знакомую вышел посредник с предложением заработать, обслуживая коммуникационное оборудование для активации и подмены телефонных номеров.

Студенты арендовали квартиры, в которых размещали три сим-бокса с 40 каналами связи.

Их задержали и изъяли около 4 тысяч сим-карт различных операторов связи. Позже задержали двух посредников — 19-летнюю девушку и 18-летнего курьера.

Возбуждено уголовное дело. задержанные находятся под домашним арестом.