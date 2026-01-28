В Иркутске военный хотел напасть на экс-жену, но убил другую подопечную фонда

Военный в Иркутске взял в заложники девушку и убил ее

Минувший ночью в Иркутске военнослужащий жестоко расправился с подопечной благотворительного фонда «Оберег», хотя изначально шел на разборки с бывшей женой, которой тоже помогала организация, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказал руководитель фонда Александр Соболев, неадекват напал на подопечную, задушил ее, а затем забаррикадировался в квартире. Когда прибыли полицейские, то он попросил водки и сигарет, после чего сдался и был задержан. Жертва воспитала двух дочерей.

Соболев добавил, что убийца, предположительно, — военный, участвовавший в спецоперации. Его разыскивали за самовольное оставление части. Он хотел напасть на экс-супругу, которой также помогал фонд.

«Он ее, избивал, ножом тыкал, кусал часто, когда они в браке были. Она сбежала. Никогда раньше такого не видел», — заявил Соболев.

Бывшая жена неадеквата обращалась «Оберег» несколько раз. В итоге ночью мужчина решил поймать ее около центра, но напал на незнакомую ему девушку.

