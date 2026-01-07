В Иране в результате стрельбы погиб сотрудник сил правопорядка

Старший лейтенант сил правопорядка Ирана погиб в провинции Илам, расположенной на западе исламской республики, в результате выстрела протестующего, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Также в результате вооруженного столкновения пострадали еще трое сотрудников сил правопорядка.

Протесты, названные Reuters крупнейшими за последние три года, вспыхнули на фоне экономического кризиса: курс национальной валюты обвалился вдвое по отношению к доллару, что спровоцировало скачок цен. Первыми недовольство выразили владельцы магазинов, к которым затем присоединились студенты и другие группы населения.

Для разгона демонстраций полиция применяет слезоточивый газ, а в ряде случаев, по утверждениям активистов, открывает огонь. Власти объявили о готовности к диалогу с профсоюзами, однако детали переговоров пока не раскрываются.

