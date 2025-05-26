В Ингушетии задержана ОПГ: изъято оружие и орудия пыток

Сотрудники МВД Ингушетии при поддержке федеральных силовиков провели масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны шесть активных участников организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступники, действовавшие в Карабулаке, Малгобекском и Назрановском районах, подозреваются в совершении серии особо тяжких преступлений.

Во время обысков у задержанных изъяли арсенал оружия, включая травматическое, охотничье и холодное, а также специально подготовленные обрезки полипропиленовых труб и биты, которые использовались для избиений.

Особую тревогу следствия вызывает тот факт, что члены ОПГ не только применяли жестокие пытки к своим жертвам, но и тщательно документировали свои преступления, выкладывая шокирующие видео в социальные сети.

По оперативным данным, преступная группа, насчитывающая до 15 человек, специализировалась на похищениях и внесудебных расправах над теми, кого они подозревали в наркоторговле. Жертв насильно вывозили в безлюдные места, подвергали изощренным пыткам, вымогали деньги и заставляли признаваться в преступлениях.

Все задержанные, возраст которых составляет от 27 до 35 лет, уже доставлены в изолятор временного содержания. Им предъявлены обвинения по целому ряду статей УК РФ, включая разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уничтожение имущества.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, так как следствие устанавливает возможную причастность задержанных к другим резонансным преступлениям в регионе.