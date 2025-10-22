сегодня в 13:20

В Индонезии телеведущую Ларису Гузееву проверяют на мошенничество с виллами

Полиция Индонезии проверяет российскую телеведущую Ларису Гузееву на мошенничество. Также силовики заинтересовались действиями застройщика Сергея Д. и его коллег, которые могут быть замешаны в обмане около 60 человек с виллами на Бали, размер ущерба составил 31 млрд рупий, сообщает Mash .

Одна из пострадавших — Виктория Н. Она увидела рекламу в соцсетях телеведущей Гузеевой и инвестировала 200 тыс. долларов в строительство дома на Бали через компанию Сергея.

Затем застройщик пропал вместе с материальными средствами. Недавно стало известно, что мужчина разыграл собственное исчезновение, избиение и вымогательство.

На Сергея подали минимум 10 заявлений в Центр объединенной полицейской службы (SPKT). От его действий пострадали граждане России, Белоруссии, Украины и Франции. Общая сумма ущерба превысила 31 млрд рупий.

По информации силовиков Индонезии, ряд вилл Сергей продал сразу нескольким людям. Деньги заплатил один человек, а бумаги были оформление на другого.

Некоторые пострадавшие заплатили большие средства за проекты, которых на самом деле вовсе не существовало. Их даже не начали строить.

