В Индии умер 96-летний экс-премьер-министр Манмохан Сингх

Путь к власти Манмохана Сингха начался с должности министра финансов в 1991 году, когда он инициировал масштабные экономические реформы, направленные на приватизацию и либерализацию индийской экономики. Позже, одержав победу на выборах 2004 года, он впервые занял пост премьер-министра, а в 2009 году был переизбран на второй срок. После его ухода бразды правления перешли к представителю Индийской народной партии Нарендре Моди.

Последующие десятилетия характеризовались стремительным подъемом экономики, чему способствовал кардинальный переход государства к рыночным принципам хозяйствования.

После поражения партии «Индийский национальный конгресс» на выборах в парламент в 2014 году завершилась политическая карьера одного из самых влиятельных премьер-министров Индии. По длительности нахождения у власти его опередили только два руководителя — Индира Ганди и Джавахарлал Неру.