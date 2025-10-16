В Индии родители заживо похоронили нежелательную новорожденную дочь

В одной из индийских деревень, расположенной на севере страны, местный житель обнаружил на берегу реки младенца, завернутого в ткань. Позднее выяснилось, что родители предприняли попытку похоронить живую новорожденную девочку, пишет «Царьград» со ссылкой на CNN.

Свидетелем инцидента стал мужчина, который изначально принял находку за игрушку. Однако, когда его внимание привлекла крошечная рука, видневшаяся из земли и подавшая признаки жизни, стало ясно, что это живой ребенок. Мужчина немедленно обратился за помощью к медикам.

Прибывшие на место происшествия спасатели и медицинские работники извлекли девочку из-под земли. У ребенка были зафиксированы повреждения и проблемы с дыханием. В медицинском учреждении у ребенка диагностировали серьезное инфекционное заболевание и заражение крови, но, к счастью, ее удалось вылечить.

Со слов местных жителей, подобные случаи — не редкость для этого региона. В некоторых индийских семьях дочерей по-прежнему считают «нежеланными детьми». По словам доктора Раджеша Кумара, зачастую причиной подобных трагедий становится влияние со стороны членов семьи.

В настоящее время местная полиция ищет родителей девочки, которая находится под наблюдением врачей.

