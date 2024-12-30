В Индии около недели спасают упавшую в скважину девочку

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К упавшей в скважину девочек в Индии бурят тонннель

Спасатели в Индии уже около недели пытаются спасти упавшую в скважину девочку, к ней бурят тоннель, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету India Times.

Девочка упала в скважину глубиной 45 метрах. Она находится без еды и воды.

«Ребенок провел без еды около 130 часов и не подает признаков движения уже пять дней», — указано в сообщении.

Сейчас спасатели заканчивают бурить туннель к месту, где находится девочка.