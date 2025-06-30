В ход пошла арматура: десятки рабочих сцепились на крыше стройки в Подмосковье
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Десятки рабочих устроили массовую драку на крыше строящегося здания в жилом комплексе в Подмосковье. В результате происшествия пострадали 6 человек, сообщает Baza.
Инцидент произошел 24 июня. На опубликованных кадрах видно, как рабочие устроили массовую драку на 9-м этаже строящегося здания. При этом в ход шли не только кулаки, но и арматура. Некоторые мужчины пытались разнять разгорячившихся коллег, но безуспешно.
На место вызвали сотрудников полиции. По предварительной информации, правоохранители задержали 8 зачинщиков драки, которым грозит до 15 суток ареста. Всего в драке пострадали 6 рабочих, у которых врачи диагностировали легкие травмы.
Застройщик начал внутреннюю проверку, там пообещали уволить агрессивных сотрудников, а также усилить охрану на строительном объекте.