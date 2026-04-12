В Ханты-Мансийске три человека погибли в результате пожара в частном доме
В частном доме в Ханты-Мансийске произошел пожар. В результате происшествия погибли 3 человека, сообщили в пресс-службе окружного главка МЧС на платформе Max.
Пожар произошел в частном жилом доме по улице Чапаева на площади 35 «квадратов».
Отмечается, что в ходе тушения и разбора конструкций пожарные обнаружили троих погибших, предположительно, взрослых.
Причина пожара устанавливается.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.