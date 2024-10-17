В Хакасии разгромили кладбище участников СВО
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На кладбище в городе Черногорске в Республике Хакасия неизвестные повредили флагштоки на могилах участников СВО, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, некоторые флаги с могил бойцов исчезли.
Правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Проведение проверки поставлено на контроль руководства МВД.
Ранее в Ростове Великом вандалы разгромили могилы на участников Великой Отечественной войны. Памятники и могильные камни сбросили или повредили неизвестные.