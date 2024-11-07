В Хакасии пьяный военный заживо сжег мужчину в вагончике на кладбище

В Республике Хакасия 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения в колонии строгого режима военнослужащего, который избил и заживо сжег мужчину в вагончике на территории кладбища, сообщает пресс-служба суда.

На одном из кладбищ между нетрезвым военнослужащим Павлом Т. и женой произошел конфликт. При этом за женщину заступился незнакомый супругам мужчина. Павел избил оппонента деревянной палкой по ногам и голове, после чего пострадавший попытался спрятаться в бытовом вагончике.

Затем военный заблокировал входную дверь вагончика с помощью металлического прута и поджег автомобильную покрышку под деревянной входной дверью. В результате возгорания мужчина скончался на месте от острого отравления окисью углерода.

Суд вынес решение о заключении военного в исправительную колонию строгого режима на срок 17 лет. Решение суда пока не вступило в законную силу.