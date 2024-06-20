В Хакасии пьяный стриптизер избил жену за то, что она подала на развод

Тарина и Дмитрий Кискидосов из Абакана жили в браке 4 года, за это время у них родилась дочь. Женщина работала актрисой и моделью, а ее супруг был монтажником. Затем он переквалифицировался, найдя новое увлечение, и даже стал чемпионом по пилону.

Дмитрий начал работать стриптизером, фитнес-тренером, а также стал преподавать воздушную гимнастику детям. По утверждению Тарины, в какой-то момент супруг начал сильно ее ревновать, обвинял в изменах и даже поднимал руку. В апреле девушка подала на развод.

В середине мая Дмитрий отдыхал с другом, напился и приехал к женщине, начав обвинять ее в разводе. Затем мужчина замахнулся и ударил экс-возлюбленную. Он бил Тарину по лицу и телу, а затем ушел.

Женщина подала заявление в полицию, там ей сняли побои. Затем Тарину госпитализировали, она провела в больнице две недели. Медики диагностировали у пострадавшей перелом скулы со смещением, сотрясение головного мозга, ушибы и порезы на теле.