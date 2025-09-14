В Хакасии охотник случайно убил товарища, приняв его за дикого зверя

В Хакасии 36-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему знакомому во время охоты. Он принял товарища за дикого зверя, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Трагедия произошла 12 сентября. Следователям поступило сообщение, что при доставке в больницу скончался 48-летний мужчина с огнестрельным ранением живота.

Согласно версии следствия, 12 сентября пятеро жителей Абакана отправились на охоту в тайгу в районе населенного пункта Кубайка. В лесу охотники разделились на две группы. Вечером один из них предположил, что заметил дикого зверя и произвел выстрел из ружья, смертельно ранив знакомого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.