В Хабаровском крае 21-летняя мать родила и заживо похоронила ребенка

В Хабаровском крае следователи разбираются в обстоятельствах чудовищного дела, где 21-летняя девушка с помощью своей матери вызвала искусственные роды, родила живого шестимесячного малыша и заживо его похоронила на Семафорной улице, сообщает Readovka .

Убийство новорожденного произошло в селе Пивань под Комсомольском Хабаровского края. Беременная девушка приехала к матери, которая помогла ей раньше срока родить недоношенного малыша, а после — избавиться от него, несмотря на то, что ребенок был жив.

Известно, что у 21-летней девушки есть еще двое старших детей. Сколько им лет, не уточняется. Органы опеки изъяли из семьи несовершеннолетних.

В отношении девушки, убившей новорожденного, возбудили уголовное дело. Ее мать также планируют привлечь к ответственности за незаконные искусственные роды.