В Хабаровске задержали южнокорейскую миссионерку за вербовку подростков в секту

Правоохранительные органы Хабаровска задержали гражданку Южной Кореи Пак Те Ен, подозреваемую в вербовке подростков в сектантскую организацию под видом образовательных мероприятий, сообщает transsibinfo.com .

В Хабаровске правоохранители пресекли деятельность религиозной организации, которая занималась вербовкой несовершеннолетних и пропагандой нетрадиционных религиозных практик. Задержана миссионерка американской организации Child Evangelism Fellowship, гражданка Южной Кореи Пак Те Ен. Она действовала через «Хабаровское краевое объединение христиан веры евангельской пятидесятников», которым руководил уроженец Украины.

Следствие установило, что Пак Те Ен организовала канал незаконного ввоза миссионеров из Республики Корея. Основной целью их деятельности была религиозная обработка детей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также финансовая эксплуатация доверчивых граждан. Организация навязывала замкнутый сектантский образ жизни, призывала к отказу от семейных связей и подрывала доверие к государственным институтам.

Для маскировки своей деятельности участники проводили детские лагеря под видом образовательных программ. По версии следствия, подростков заставляли переписывать религиозные тексты, ограничивали их свободу и подвергали психологическому давлению. Иностранные участницы использовали поддельные документы для сокрытия своей деятельности.

Жители Хабаровска сообщили о подозрительных действиях, что помогло правоохранителям выявить и пресечь деятельность секты. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации въезда в Россию иностранных граждан.

