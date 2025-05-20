В Хабаровске экстренно приземлился самолет рейса Владивосток — Москва
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Утром 20 мая самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. На борту самолета находились более 300 человек, пишет «112».
В момент, когда у самолета появилась техническая неисправность, на борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. Рейс успешно приземлился.
Предварительно известно, что неисправность возникла в двигателе.
В настоящее время у самолета работают компетентные специалисты. Информации о пострадавших не поступало.