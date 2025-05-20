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Утром 20 мая самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. На борту самолета находились более 300 человек, пишет «112» .

В момент, когда у самолета появилась техническая неисправность, на борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. Рейс успешно приземлился.

Предварительно известно, что неисправность возникла в двигателе.

В настоящее время у самолета работают компетентные специалисты. Информации о пострадавших не поступало.