В грузинском ресторане Подмосковья вспыхнул пожар
В Красногорске загорелся ресторан «Салхино» с караоке и бильярдной
В подмосковном Красногорске произошел пожар в развлекательном комплексе «Салхино», где расположены грузинский ресторан, банкетный зал, караоке-клуб и бильярдная, сообщают СМИ.
Информация о возгорании поступила от очевидцев через геочаты.
По предварительным данным, огонь охватил значительную площадь здания. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений.
Точная причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало.