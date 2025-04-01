В грузинском ресторане Подмосковья вспыхнул пожар

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В Красногорске загорелся ресторан «Салхино» с караоке и бильярдной

В подмосковном Красногорске произошел пожар в развлекательном комплексе «Салхино», где расположены грузинский ресторан, банкетный зал, караоке-клуб и бильярдная, сообщают СМИ.

Информация о возгорании поступила от очевидцев через геочаты.

По предварительным данным, огонь охватил значительную площадь здания. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений.

Точная причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало.