В Грузии жестоко зарезали самого знаменитого трансгендера страны

В Грузии жестоко расправились со знаменитым трансгендером — 37-летней Кесарией Абрамидзе, в прошлом Бесо Абрамидзе. Ей нанесли около 50 ножевых ранений, сообщает Baza .

Жесткое убийство произошло на фоне принятия в стране закона против пропаганды ЛГБТ*. Абрамидзе убили вечером 18 сентября. В этот же день в аэропорту Кутаиси задержали подозреваемого — ее друга. Они поругались, тогда знакомый трансгендера нанес ей более 50 ножевых ранений.

Бесо Абрамидзе поменял пол в 2014 году и взял новое имя — Кесария. В 2018 году она отправилась в Испанию, чтобы представить Грузию на конкурсе красоты трансгендеров Miss trans star international. Кесария была знаменитой — в соцсетях у нее более 500 тыс. подписчиков.

Ранее в Петербурге в суд поступил иск от гражданина, который сменил пол с женского на мужской, а теперь требует вернуть ему документы с женским гендерным статусом. Пресс-секретарь городских судов Дарья Лебедева сообщила, что истец родился в Таджикистане и был изначально зарегистрирован как лицо женского пола.

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