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В Греции обвинили жителей Казахстана в поджоге на острове Гидра

Прокуратура Греции обвинила восьмерых жителей Казахстана в поджоге леса на острове Гидра. Он произошел 22 июня, сообщает «Лента.ру».

По данным Ekathimerini, восемь взрослых жителей и двое несовершеннолетних запускали пиротехнику с яхты «Персефони-1», после чего случилось возгорание в сосновом лесу.

В качестве улик правоохранители нашли в бухте остатки фейерверков.

Также прокуратура Пирея проводит предварительное расследование в отношении действий портовых властей. Особое внимание уделяют тому факту, что казахстанцы уехали из Греции после случившегося.