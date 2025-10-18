В Грайворонском округе мирный житель пострадал в результате удара дрона ВСУ
В результате атака Вооруженных сил Украины на Грайворонский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина», — сообщил он.
У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.
Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода, отметил Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли сразу четыре муниципалитета. В результате этих атак жертв удалось избежать.
