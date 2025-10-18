сегодня в 22:38

В Грайворонском округе мирный житель пострадал в результате удара дрона ВСУ

В результате атака Вооруженных сил Украины на Грайворонский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина», — сообщил он.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.

Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли сразу четыре муниципалитета. В результате этих атак жертв удалось избежать.

