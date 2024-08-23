В Госдуме отреагировали на ЧП в волгоградской колонии

сегодня в 23:10

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову — их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет», — сказал Хамзаев.

Депутат предложил изучить отзывы на трагедию в соцсетях и привлечь всех «сочувствующих» по статье за пособничество терроризму.

23 августа террористы захватил и ИК № 19 в Волгоградской области. Силовики провели успешную операцию по освобождению заложников и ликвидировали преступников.

Погибли четыре сотрудника службы, еще четверо пострадали.