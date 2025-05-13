В горокруге Коломна девочка случайно насадилась на вилы

В городском округе Коломна Московской области 12-летняя девочка нечаянно напоролась на садовые вилы. Зубья инструмента насквозь проткнули заднюю поверхность ее левой голени, сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Происшествие случилось 12 мая в Октябрьском. В экстренные службы позвонила бабушка девочки, сказав, что несовершеннолетняя напоролась на вилы во дворе дачного дома. Во время ожидания экстренных служб пострадавшая стояла с вилами в ноге, опираясь на дом.

По приезде спасатели оказали девочке психологическую помощь, уложили ее и зафиксировали раненую конечность в одном положении. Подоспевшие медики сделали ребенку укол обезболивающего, после чего спасатели отрезали металлические зубья вил от черенка.

Далее девочку увезли в больницу на машине скорой помощи. Ей оказывается необходимая помощь.