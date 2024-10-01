В Горловке пострадавшая девочка пыталась помочь смертельно раненому подростку

Девочка с осколком от боеприпаса в руке пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку в Горловке ДНР, сообщает РИА Новости .

Кассетный снаряд взорвался над спальным районом. После этого суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона Солнечный в Горловке. Несколько кассет разорвались около подъездов жилых домов. Там были ранены трое подростков. Сейчас во дворах все еще остаются неразорвавшиеся суббоеприпасы.

О происшествии рассказала мама одной из пострадавших. Она уточнила, что был сильный грохот, она сразу начала звонить дочери.

«Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение», — сказала женщина.

По словам местной жительницы, ее дочь пыталась реанимировать тяжело раненого мальчика, но он умер. У второго подростка было ранение в ногу.