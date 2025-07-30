В горах Пакистана пропала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка (2018 год) попала под камнепад на высоте около 5700 метров во время совместного подъёма с напарницей 28 июля.

Напарница спортсменки немедленно подала сигнал бедствия, однако спасательная операция столкнулась с серьёзными трудностями. Из-за сложного рельефа и удалённости местности вертолётам удалось достичь района происшествия только утром 29 июля. Поиски пришлось приостановить с наступлением темноты и возобновить лишь 30 июля.

Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил официальное заявление: «Вся биатлонная семья думает о Лауре и её близких». Коллеги по спорту, включая 12-кратную чемпионку мира Магдалену Нойнер, выразили поддержку в соцсетях. Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил: «Она оставила огромный след в мировом спорте».

После завершения карьеры в биатлоне в 2019 году 29-летняя Дальмайер стала профессиональным горным гидом. По данным немецких СМИ, она имела серьёзную подготовку и многократно совершала восхождения, включая Эльбрус.