В Германии уже 30 часов горит концерн Thyssenkrupp

Сотрудники немецкого Красного креста и полиция работают на месте крупнейшего пожара на территории концерна Thyssenkrupp, где 200 спасателей пытаются потушить возгорание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

Возгорание в промышленной зоне Фельклинген-Фюрстенхаузен началось еще рано утром 15 августа, но до сих пор его не могут потушить. Сотрудникам местного чрезвычайного ведомства удалось сдержать пламя и не дать ему распространиться на соседние строения.

Thyssenkrupp — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Что стало причиной крупного пожара, не уточняется. Это еще предстоит выяснить специалистам.

О пострадавших или погибших на предприятии ничего неизвестно. По данным на 30 июня 2024 года, трудоустроенными в концерне считались 97 860 человек.