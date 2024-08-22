В Германии расследуют пролеты неизвестных БПЛА над объектами инфраструктуры
Прокуратура немецкого города Фленсбург подтвердила расследование пролетов неизвестных дронов над стратегически важными объектами инфраструктуры страны, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ Германии писали, что беспилотники замечают на севере страны с 8 августа.
Журналисты считают, что их якобы запустили российские агенты с кораблей в Северном море. Доказательств в пользу этой теории не было приведено.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили и перехватили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами за минувшую ночь.