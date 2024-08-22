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В Германии расследуют пролеты неизвестных БПЛА над объектами инфраструктуры

Ранее СМИ Германии писали, что беспилотники замечают на севере страны с 8 августа.

Журналисты считают, что их якобы запустили российские агенты с кораблей в Северном море. Доказательств в пользу этой теории не было приведено.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили и перехватили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами за минувшую ночь.