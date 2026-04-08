В Германии мужчина признал в суде более 900 эпизодов насилия над падчерицей

В суде Германии мужчина признал себя виновным в совершении более 900 актов насилия в отношении своей падчерицы. Речь идет о систематических сексуальных преступлениях против девочки, растянувшихся на несколько лет, сообщает «Bild на русском» *.

46-летний обвиняемый из Ильменау заявил о согласии с предъявленными ему обвинениями в ходе заседания в земельном суде Эрфурта.

По данным следствия, противоправные действия продолжались с 2017 года по 2024 год, а их общее количество перевалило за 900. Сообщается, что преступник фиксировал свои действия на видео, а при обыске у него было обнаружено значительное количество материалов запрещенного характера.

Изначально подсудимый не признавал своей вины, однако изменил показания после того, как суд ознакомил его с обширной доказательной базой, включавшей множество видеозаписей.

«Это дело превосходит все, что когда-либо видел суд. Если вы хотите оказать детям какую-либо услугу, избавьте их от этих показаний», — сказал судья Хольгер Пребстель, обращаясь к подсудимому.

Согласно материалам обвинения, мужчина причинял страдания не только падчерице, но и вовлекал в преступные действия ее сводного брата. Расследование было инициировано после получения информации из США, где были изучены данные одного из онлайн-сервисов. Следующее судебное слушание назначено на 14 апреля.

* СМИ признано иноагентом на территории России.

