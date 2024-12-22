В Германии арестовали подозреваемого в теракте на ярмарке в Магдебурге

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Полиция Магдебурга: арестован подозреваемый в наезде на людей на ярмарке

В Германии отправили под арест мужчину, которого подозревают в наезде на людей во время рождественской ярмарки в городе Магдебурге, входящем в федеральную землю Саксония-Анхальт. Об этом рассказала пресс-служба полиции города, сообщает ТАСС .

Сначала прокуратура Магдебурга попросила предоставить ордер на арест мужчины. Его подозревают в убийстве и множественном покушении на это преступление. Соответствующий документ предоставили в суде города.

Затем следственный судья дал поручение отправить задержанного под стражу. Он находится в тюрьме.

В полиции Магдебурга отметили, что из-за террористического акта умерли четырехлетний ребенок и четыре женщины 45, 52, 67 и 75 лет.