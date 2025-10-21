В ФРГ массово осквернили мусульманские могилы
На исламском кладбище в немецком городе Эссене полиция обнаружила более 40 оскверненных могил. Личности злоумышленников пока не установлены, сообщает «Царьград».
Как уточняет издание Der Spiegel со ссылкой на местные правоохранительные органы, памятники на кладбище повалены, осветительные приборы и зеленые насаждения на захоронениях полностью разрушены. На могилах также видны отпечатки обуви.
По информации Spiegel, каких-либо зацепок пока не найдено. Представители комиссии по исламу и мечетям города Эссена, объединяющей 22 мусульманские общины, заявили о своем негодовании произошедшим и обратились к городским властям с просьбой об усилении охраны кладбища в ночное время на постоянной основе.
Похожий случай произошел в Великобритании весной этого года: в городе Уотфорд неизвестные лица совершили акты вандализма, повредив не менее 85 мусульманских захоронений. Специалисты предполагают, что причиной подобных действий могут являться антиисламские и антимигрантские настроения, существующие в европейском обществе.
