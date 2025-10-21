В ФРГ массово осквернили мусульманские могилы

На исламском кладбище в немецком городе Эссене полиция обнаружила более 40 оскверненных могил. Личности злоумышленников пока не установлены, сообщает «Царьград» .

Как уточняет издание Der Spiegel со ссылкой на местные правоохранительные органы, памятники на кладбище повалены, осветительные приборы и зеленые насаждения на захоронениях полностью разрушены. На могилах также видны отпечатки обуви.

По информации Spiegel, каких-либо зацепок пока не найдено. Представители комиссии по исламу и мечетям города Эссена, объединяющей 22 мусульманские общины, заявили о своем негодовании произошедшим и обратились к городским властям с просьбой об усилении охраны кладбища в ночное время на постоянной основе.

Похожий случай произошел в Великобритании весной этого года: в городе Уотфорд неизвестные лица совершили акты вандализма, повредив не менее 85 мусульманских захоронений. Специалисты предполагают, что причиной подобных действий могут являться антиисламские и антимигрантские настроения, существующие в европейском обществе.

