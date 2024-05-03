В Финляндии просят арестовать трех россиян за экспорт товаров для военных нужд

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В Финляндии россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения

Трех граждан России задержали в Финляндии по подозрению в экспорте товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Сейчас россияне ждут решения суда, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Yle.

Под подозрение попали трое жителей города Каяани на востоке Финляндии. Правоохранители считают, что российские граждане причастны к отправке товаров двойного назначения в другие страны.

Полиция требует заключить обвиняемых под стражу. В публикации Yle говорится, что иностранцев подозревают «в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства».

Ранее прокуратура Мюнхена арестовала россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев в городе Мурнау. Украинцев обнаружили недалеко от торгового центра. У них были ножевые ранения.